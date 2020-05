Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen - Langstadt: Frontalzusammenstoß auf L3065

3 Verletzte

Babenhausen (ots)

Am 20.05.2020, gegen 17:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mazda Fahrer aus Groß-Umstadt die L3065 von Babenhausen kommend in Richtung Langstadt. Ausgang des Waldes, nach einer Linkskurve, kam der Mazda aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern kam der Mazda ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. Die 52-jährige Fahrerin und ihre 71- jährige Beifahrerin aus Babenhausen wurden dabei leicht verletzt. Auch der Fahrer des Mazda wurde leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Strecke musste wegen Bergungsarbeiten für ca. 1 ½ Stunden komplett gesperrt werden.

