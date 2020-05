Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Satteltaschen von Zeitungsausträgerin gestohlen

Polizei bittet Betroffene sich zu melden

Viernheim (ots)

Nachdem eine Zeitungsausträgerin in Viernheim bestohlen wurde, bittet die Polizei, dass sich die Betroffene nochmals mit den Beamten in Verbindung setzt. Ihre Personalien sowie die Straßenbezeichnung, wo der Diebstahl stattgefunden hat, sind für die Weiterverfolgung des Sachverhalts notwendig. Auch wurde ein möglicher Tatverdächtiger ermittelt, der noch identifiziert werden muss.

Am 6. Mai gegen 4 Uhr morgens schilderte eine ältere Frau an der Sprechanlage, Direktverbindung zur Polizeistation in Lampertheim, dass ihr kurz zuvor ein Mann mit Bart die Satteltaschen gestohlen habe.

Die Frau wurde angewiesen, am Polizeigebäude in der Kettelerstraße auf die Polizeistreife zu warten, um den Sachverhalt aufnehmen zu können. Als der Funkwagen aus Lampertheim in Viernheim eintraf, war die Frau nicht mehr am Dienstgebäude.

Unter der Telefonnummer 06204 / 93770 sind die fallzuständigen Beamten der Polizei in Viernheim zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

