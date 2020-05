Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Kelsterbach (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an einem Bürgerzentrum in der Rüsselsheimer Straße, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Tatzeitraum dürfte in den letzten Tagen liegen, kann aber nicht genauer eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten die Vandalen die Außenfassade des Gebäudes. Hierbei hinterließen sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelsterbach ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06107/7198-0 entgegen.

