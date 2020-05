Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Wiesbaden: Grauer Toyota Auris mit dem Kennzeichen WI-EF 943 gesucht

Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim/Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15.5.) wurde die Rüsselsheimer Polizei zu einer verwirrten Person in den Rugbyring gerufen.

Nachdem die Beamten die Person angetroffen hatten, stellte sich schnell heraus, dass der orientierungslose 77-jährige Mann bereits von seinen Angehörigen in Wiesbaden vermisst wurde. Er soll mit einem grauen Toyota Auris, amtliches Kennzeichen WI-EF 943, unterwegs gewesen sein. Der Mann konnte sich nicht mehr daran erinnern, wo er sein Fahrzeug abgestellt hatte. Er wurde durch die Streife wohlbehalten nach Hause gefahren und in die Obhut seiner Frau übergeben. Sein Wagen konnte trotz intensiver Suche durch die Polizisten weder in Rüsselsheim noch in Wiesbaden aufgefunden werden.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

