Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Während der Flucht mehrere Straftaten begangen

Polizei ermittelt gegen 27-Jährigen

Groß-Gerau (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in der Sudetenstraße am Dienstagmittag (19.5.), gegen 15.40 Uhr, wurde die Polizei alarmiert.

Hierbei soll ein Mann im Rahmen einer Auseinandersetzung auf zwei weitere Personen losgegangen sein und diese nach derzeitigen Kenntnisstand leicht verletzt haben. Daraufhin flüchtete er und die Zeugen alarmierten die Polizei. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung, konnte der Tatverdächtige von einer Streife angetroffen werden. Als er die Beamten erkannte, hielt er an seinem Vorhaben weiter zu flüchten fest und verletzte im Anschluss einen Passanten, der sich ihm in den Weg stellte. In der Waldstraße angekommen, entwendete der Mann ein Fahrrad, um vermutlich bei seiner Flucht schneller voran zu kommen. Schließlich konnte der 27-Jährige in der Georgenstraße von mehreren Beamten gestoppt und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, woraufhin ein Ordnungshüter ebenfalls leicht verletzt wurde. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag und von der Staatsanwaltschaft Darmstadt gesucht wurde. Der 27-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ob der Haftbefehl Hintergrund für seine hemmungslose Flucht war, bedarf der genauen Überprüfung. Auch die Umstände sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Beamten der Polizei in Groß-Gerau leiteten gegen den 27 Jahre alten Tatverdächtigen mehrere Ermittlungsverfahren ein. Er wird sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, mehrfacher Körperverletzungen und Fahrraddiebstahls verantworten müssen.

