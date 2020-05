Polizeipräsidium Südhessen

Auf mehrere Verstöße stießen Beamte der Verkehrsinspektion bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 5 bei Bensheim am Dienstag (19.05.). Gegen 13.10 Uhr hatten sie hier einen Sattelzug gestoppt. Bei der genaueren Überprüfungen stellten die Polizisten fest, dass der 46 Jahre alte Fahrer keine gültige Arbeitserlaubnis bei der Spedition hat und keinen Zugang für die Karbotageregelung nachweisen konnte. Auch bei der Kontrolle seiner Lenk- und Ruhezeiten stellten die Einsatzkräfte Missstände fest. Bei einer Tour Anfang des Monats war er knapp 31 Stunden ohne entsprechende Ruhezeit mit dem Fahrzeug unterwegs. Die Polizeibeamten erhoben eine Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro von Fahrer und Spedition zur Sicherung des Verfahrens. Eine Weiterfahrt im Speditionsverkehr als Arbeitnehmer wurde dem 46-Jährigen untersagt. Ihm sowie der Spedition droht jetzt ein Bußgeld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

