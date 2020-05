Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Randaliert in Pizzeria und Streifenwagen zerstört

34-Jähriger zweimal festgenommen

Zahlreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet

Darmstadt (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Mittwoch (19.-20.5.) offenbar nicht genug von der Polizei bekommen. Nach zwei Festnahmen innerhalb weniger Stunden wird er sich nun in gleich mehreren Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Kurz nach 23 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem der Mann in einer Pizzeria mit den Mitarbeitern in Streit geraten war, einen Angestellten zu Boden schubste, ihn dabei leicht verletzte und im Anschluss, dem Personal mit einem lattenähnlichen Gegenstand drohte. Die verständigten Polizisten nahmen Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle fest. Dabei zeigte sich, dass der Darmstädter erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Ergebnis von 2,78 Promille. Der Mann wurde zur Wache gebracht, die er nach Abschluss der Anzeigenaufnahme sowie einer Blutprobenentnahme zunächst wieder verlassen durfte.

Weil ihn sein Weg jedoch nicht nach Hause führte, klickten bereits wenige Minuten später die Handschellen erneut. Unmittelbar nach seiner Entlassung hatte sich der Mann, auf noch nicht bekanntem Weg, Zugang zu dem Betriebshof des Polizeipräsidiums verschafft. Dort schlug er die Scheibe eines Streifenwagens ein, durchwühlte und zerstörte den Fahrzeuginnenraum und steckte sich darüber hinaus eine Anhaltekelle in den Rucksack. Hierbei konnte er von den Beamten auf frischer Tat entdeckt und noch im Wagen festgenommen werden. Schlussendlich verbrachte der Darmstädter die restliche Nacht im Gewahrsam der Polizei. Jetzt wird er sich nicht nur wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Zusätzlich leiteten die Beamten mehrere Verfahren, unter anderem wegen des besonders schweren Diebstahls und der Sachbeschädigung ein. Der von ihm verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 8000 Euro geschätzt.

