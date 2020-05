Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit Haftbefehl gesucht

39-Jähriger für sechs Monate im Gefängnis

Darmstadt (ots)

Sechs Monate muss ein 39 Jahre alter Mann ins Gefängnis, weil gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Wegen Drogenbesitzes, Bedrohung und Beleidung wurde der Mann im Dezember letzten Jahres verurteilt. Seine Strafe trat er jedoch nicht an. Der gesuchte 39-Jährige ging der Polizei am Dienstag (19.5.) ins Netz, nachdem er am Luisenplatz kontrolliert wurde.

