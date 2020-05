Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Rauschgiftermittler durchsuchen Wohnungen

Reichelsheim (ots)

Rauschgiftermittler des Kommissariats 34 in Erbach haben zusammen mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und einem Rauschgiftspürhund am Dienstag (19.5.) zwei Wohnungen in Reichelsheim durchsucht. Insgesamt wurde vermutliches Dealergeld in Höhe von 190 Euro, mehrere gedrehte Joints sowohl geringe Mengen an Haschisch und Marihuana sichergestellt.

Der Verdacht gegen die zwei 20 und 22 Jahre alten Männer hat sich bei Folgeermittlungen aus einem anderen Verfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels ergeben. Bei den Männern hatte sich der Verdacht erhärtet, dass sie mit Drogen handeln. Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden deswegen Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnräume der Tatverdächtigen beim Amtsgericht erwirkt. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und werden sich in dem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

