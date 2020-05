Polizeipräsidium Südhessen

Michelstadt

B 45: Handy am Steuer genutzt

Polizei stoppt vier Verkehrsteilnehmer

Michelstadt (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion haben am Montag (18.05.) an der Bundesstraße 45 bei Michelstadt gezielt Ausschau nach "Handysündern" gemacht. Zwischen 14.50 Uhr und 16 Uhr stoppten die Polizisten im Bereich der Kreuzung "Potsdamer Platz" vier Verkehrsteilnehmer. Zwei Fahrzeugführer telefonierten eindeutig, zwei weitere konzentrierten sich auf den Bildschirm ihres Mobiltelefons. Unter den Ertappten waren zwei Auto-, ein Lastwagenfahrer sowie die Fahrer eines Linienbusses, in dessen Fahrzeug sich fünf Fahrgäste aufhielten. Alle Vier wurden auf die Ablenkungsgefahren durch die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer hingewiesen. Trotzdem müssen sie mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Weitere gleichgelagerte Kontrollen sind in der nächsten Zeit geplant.

