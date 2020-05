Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Baustelle vom Residenzschloss im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (15.5.) und Montag (18.5.) haben Kriminelle die Baustelle des Residenzschlosses am Marktplatz heimgesucht. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des leerstehenden Objekts ein und entwendeten aus dem Lagerraum mehrere Werkzeuge. Darunter, unter anderem, unterschiedliche Kettensägen und auch eine Handkreissäge. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Jetzt hat die Ermittlungsgruppe- City in Darmstadt die weiteren Untersuchungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, erbeten.

