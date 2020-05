Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht am Ärztehaus in Nauheim

Nauheim (ots)

Am Montag den 18.05. ereignete sich in der Zeit von 14-17 Uhr in der Waldstraße in Nauheim ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte beim parken auf dem Parkplatz vor dem Ärztehaus ein anderes Fahrzeug erheblich. Nach dem Unfall verließ jedoch der Verursacher unerkannt die Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindesten 800.- Euro. Die Polizei in Groß-Gerau sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten haben oder etwas zum Fahrzeug, dem Fahrer oder zum Kennzeichen sagen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau



Telefon: 06152-175 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell