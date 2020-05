Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Nauheim (ots)

Unfallort: 64569 Nauheim, Königstädter Straße 80 Unfallzeit: Montag, 18.05.2020, zw. 13:30 und 14:30 Uhr

Die Geschädigte parkte am ihren silbernen Opel Corsa auf dem Parkplatz des Nauheimer Friedhofs. In dieser Zeit rangierte offenbar ein anderer Pkw-Führer auf dem Parkplatz und beschädigte dabei den geparkten Corsa. Dadurch wurde die Fahrerseite von der Tür bis zum hinteren Kotflügel eingedrückt, die Anstoßstelle liegt in einer Höhe von 39 - 69 cm. Es entstand ein SchaDden von etwa 4.000 EUR. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung des Unfalls beitragen können.

Loosen, PHK

