Zwei sich unbekannte Männer gerieten am Freitagabend (15.5.), gegen 19.15 Uhr, in einem Waldstück im Bereich des Mühlwegs und der Stadtschneise in Streit.

Bei einem Spaziergang stießen die beiden Männer, ein 52-Jähriger und ein bislang unbekannter Mann mit zwei Hunden aufeinander. Der 52-Jährige soll nach derzeitigen Kenntnisstand einen Stock in der Hand gehalten haben, um sich vermutlich vor den beiden Hunden zu schützen. Dieses Verhalten fasste der Unbekannte womöglich als Bedrohung auf und griff nach dem Stock des 52-Jährigen. Hierbei schlug er erst mit dem Stock und danach mit den Händen auf den 52 Jahre alten Mann ein. Daraufhin soll der Unbekannte, der einen roten Sportanzug trug, mit einem weißen Auto davongefahren sein. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Die Ermittlungsgruppe Darmstadt-City ist mit dem Fall betraut und sucht nach Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Unbekannten geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

