Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Batterien und Bleche gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Über 100 Altbatterien und verzinktes Blech haben Diebe aus einer Lagerhalle in der Feldgemarkung im Bereich der Bahnlinie zwischen Weinheim und Viernheim gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, zerstörten die Täter mit Gewalt die Sicherung eines Zufahrtstores. Im Anschluss fuhren sie vermutlich mit einem Fahrzeug auf das Gelände. Dort haben sie unbemerkt ihre Beute verladen. Die Tat wurde am Samstagvormittag (16.05.2020) gegen 11.00 Uhr bemerkt und dürfte innerhalb der zurückliegenden drei Tage stattgefunden haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06204 /9377-0 bei den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) in Viernheim zu melden.

