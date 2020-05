Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Zwei Pedelecs gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots)

Noch unbekannte Täter hatte es zwischen Samstag (16.5.) und Sonntag (17.5.) auf zwei Pedelecs abgesehen. In der alten Gartenstraße entwendeten die Kriminellen aus einem Gartenhaus ein schwarzes Fahrrad vom Hersteller Cube, im Wert von rund 2800 Euro und in der Lochgartenstraße ließen sie aus einer Garage, ein Pedelec des gleichen Herstellers, im Wert von 2220 Euro mitgehen. Mit beiden Fällen ist die Polizei in Dieburg betraut. Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06071/96560, nehmen die Beamten von der Ermittlungsgruppe, alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

