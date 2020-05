Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Birkenau (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter die Fassade eines Vereinsheims in der Straße "An der Tuchbleiche" mit Farbe verschmiert haben, suchen die Ermittler der Polizeistation Heppenheim Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Der durch die Schmierereien entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000,- Euro. Nach bisherigen Ermittlungen dürften die Schmierfinken in der Nacht zum Donnerstag (14.05.2020) aktiv gewesen sein. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

