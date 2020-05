Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Insel, Rüsselsheim A67

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag, den 15.05.2020, gegen 17:17 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie ein Pkw, Opel Astra in einem Braunton, von Rüsselsheim kommend an der Auffahrt Rüsselsheim-Ost zur Autobahn A67 in Richtung Darmstadt, auf die dortige Verkehrsinsel im Einmündungsbereich gefahren war. Nach der Kollision, der ein Leitpfosten und ein Verkehrsschild zum Opfer fielen, ist der Wagen wieder von der Verkehrsinsel heruntergefahren und hat die Fahrt fortgesetzt, allerdings ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt unter: 06151-8756-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Polizeiautobahnstation Südhessen

Pupinweg 1

64295 Darmstadt

Text: Ripper, POK

Hilscher, PHK'in

Telefon: 06151 / 8756-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell