Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: PC, Monitor und Router aus Rezeptionsbereich von Hotel gestohlen

Darmstadt (ots)

Zwischen Samstag (16.5.) und Sonntag (17.5.) haben Diebe eine Hotelrezeption in der Mornewegstraße heimgesucht. Unbemerkt waren die Täter in den Eingangsbereich gelangt und hatten dort unter anderem einen PC mitgehen lassen.Im Anschluss traten sie mit ihrer Beute die Flucht an.

Sachdienliche Hinweise nimmt in diesem Zusammenhang, die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, entgegen.

