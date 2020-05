Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Weißer Porsche beschädigt

Polizei stellt Baseballschläger und Sprühfarbe sicher

Roßdorf (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Samstag (16.5.) einen geparkten Porsche in der Kirchgasse beschädigten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Kriminellen auf den weißen Wagen ein und beschmierten diesen im Anschluss mit schwarzer Farbe. Die Ordnungshüter stellten in Tatortnähe einen Baseballschläger und Sprühfarbe sicher, die vermutlich von den Vandalen zur Tatbegehung genutzt wurden. Die Ermittlungen dauern an. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen entstand am Auto ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer kann Hinweise geben? Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder laute Geräusche wahrgenommen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.

