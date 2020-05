Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Dreiste Einbrecher erbeuten Schmuck

Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Während sich die Bewohnerin in ihrem Haus in der Jean-Bareth-Straße aufhielt, erbeuteten dreiste Einbrecher am Sonntagabend (17.5.), zwischen 19.55 und 20.25 Uhr, Schmuck und Geld.

Nach derzeitigem Kenntnistand stiegen die Kriminellen über das geöffnete Fenster in das Schlafzimmer ein, während sich die Bewohnerin im Wohnzimmer aufhielt. Die ungebetenen Gäste durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Geld und Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro. Daraufhin flüchteten sie unerkannt.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

