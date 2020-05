Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Darmstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15./16.05.2020) wurde in Darmstadt, in der Binger Straße ein Pkw stark beschädigt. An dem in Höhe der Hausnummer 7 geparkten Pkw entstand dabei ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Unbekannte Täter warfen unter anderem einen Bürostuhl auf das Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-3710 in Verbindung zu setzen. Gefertigt- POK Schneider, 2. Polizeirevier / EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

