Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Vermisster Rentner aus Heppenheim in Heppenheim wohlbehalten angetroffen.

Heppenheim (ots)

Kurz nach dem die Suchmeldung nach dem 71-jährigen Klaus Vetter aus Heppenheim am Samstagvormittag (16.05.2020) veröffentlich wurde, konnte der Rentner in Heppenheim wohlbehalten angetroffen und in das Seniorenheim zurückgebracht werden. Die Polizei in Heppenheim bedankt sich für die Mitfahdung. Bezugsmeldung: Auftragsnummer 4038861 Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell