Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rentner aus Heppenheim vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Heppenheim (ots)

Seit Freitagabend (15.05.2020), ca. 22:00 Uhr, wird der 71-jährige Klaus Vetter aus einem Seniorenheim in Heppenheim vermisst. Herr Vetter ist dement und kann sich möglicherweise nicht orientieren. Er wird wie folgt beschrieben, 175cm groß, schlank, kurze graue Haare, trägt eine Brille und ist bekleidet mit einer dunklen Jacke und blauen Hausschuhen. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Herrn Vetter bitte an die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell