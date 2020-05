Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kriminelle lassen Zigarettenautomat auf der Straße zurück

Viernheim (ots)

Mit einem Seil am Auto zogen Kriminelle am Freitag (15.5.) gegen 3 Uhr einen Zigarettenautomaten mitsamt der Befestigungsstange und Betonierung aus dem Erdreich in der Fritz-Haber-Straße, Bereich Voltastraße/ Bunsenstraße. Der Automat wurde mehrere Meter über den Gehweg bis zur Straße geschleift. Dort sollte die Beute auf einen Anhänger geladen werden. Vermutlich wurden die Diebe im Moment des Abtransports gestört. Der beschädigte aber nicht geöffnete Automat blieb auf der Straße zurück. Die Täter flüchteten mit ihrem Gespann in Richtung Wiesenstraße.

Wer Beobachtungen zu den flüchtenden Tätern gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern (DEG) in Viernheim in Verbindung zu setzen. Telefon. 06204 / 93770.

