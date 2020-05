Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Schaufensterscheibe hält Einbruchsversuch mit Vorschlaghammer stand

Michelstadt (ots)

Mit einem Vorschlaghammer wurde am Freitag (15.5.) gegen die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäfts in der Straße "Große Gasse" geschlagen. Trotz der massiven Gewalteinwirkung hielt die mehrfach gesicherte Fenstereinfassung dem Einbruchsversuch stand. Anwohner wurden gegen 3.50 Uhr aus dem Schlaf gerissen, weil die akustische Alarmanlage durch die Schläge aktiviert wurde. Mit schnellen Schritten flohen zwei dunkelgekleidete Tatverdächtige in grobe Richtung Bienenmarktgelände.

Wer weitere Hinweise zu dem Einbruchsversuch und den zwei Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell