Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Blauer Hyundai Atos (HP-AW 457) gestohlen

Bensheim (ots)

Ein blauer Hyundai Atos wurde am Donnerstagnachmittag (14.5.) in der Heidelberger Straße gestohlen. Das Auto parkte unverschlossen in der Grundstückzufahrt zu einem Anwesen im Bereich der Limesstraße. Unglücklicherweise ließ der Autofahrer auch den Schlüssel im Schloss stecken, so dass der Autodieb zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr leichtes Spiel hatte.

Nach dem Auto mit dem Kennzeichen HP-AW 457 wird, wie nach dem Dieb, gefahndet. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler (DEG) in Bensheim. Telefon: 06251 / 84680.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell