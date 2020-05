Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Mit Brecheisen vor der Haustür

Anwohner entdeckt Einbrecher

Einhausen (ots)

Kriminelle versuchten am Freitagmorgen (15.5.) mit einem Brecheisen in ein Mehrfamilienhaus in der Mathildenstraße einzubrechen. Durch die lauten Schläge wurde gegen 3.25 Uhr ein Anwohner des Anwesens zwischen Marktplatz und Friedensstraße hellhörig und machte das Treppenhauslicht an. Der Einbruchsversuch wurde daraufhin von den Tätern abgebrochen. Nach Ablauf von etwa 10 Minuten setzten sie jedoch erneut an. Erst, als die drei Unbekannten den Zeugen nach Ansprache erblickten, flohen diese in Richtung Friedensstraße. An der Haustür hinterließen sie einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Laut Zeugenangaben haben die Unbekannten Sturmhauben getragen. Während zwei von ihnen an der Haustür zugange waren, stand einer an einer Hausecke "Schmiere".

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrechern hat das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim übernommen. Wem das Tätertrio aufgefallen ist und Hinweise zu ihnen geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die fallzuständigen Beamten.

