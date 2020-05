Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Büororäume von Universität heimgesucht

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf die Räume eines Universitätsgebäudes in der Schlossgartenstraße hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (13.-14.5.) abgesehen. Über ein Fenster hatten sich die Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft und dort mindestens zwei Türen zu den Büros sowie einem Lagerraum aufgebrochen. Dort suchten sie nach Wertgegenständen, erbeuteten ein Mobiltelefon und flüchteten. Mit ihrem Vorgehen verursachten die ungebetenen Bescher einen Schaden von rund 3200 Euro. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell