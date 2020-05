Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Navi, Bargeld und Sonnenbrille aus weißen Multivan gestohlen

Darmstadt (ots)

Nach dem Einbruch in einen weißen Multivan, der in der Nacht zum Donnerstag (13.-14.5.) in der Ohlystraße parkte, sucht die Kripo in Darmstadt Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Auf noch nicht bekannte Weise hatten sich die Täter Zugang zum Innenraum verschafft, dort das Navigationssystem ausgebaut sowie zusätzlich Bargeld und eine Sonnenbrille entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 an die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 erbeten.

