POL-DA: Büttelborn

A67: Aufmerksame Zeugen verhindern Weiterfahrt

Lastwagenfahrer mit 2,22 Promille vorläufig festgenommen

Aufmerksame Zeugen haben am Donnerstagabend (14.05.) die Weiterfahrt eines stark alkoholisierten Lastwagenfahrers verhindert. Gegen 17.30 Uhr alarmierten sie über Notruf die Polizei. Kurz zuvor hatte ein Brummifahrer auf dem Parkplatz an der Autobahn 67 bei Büttelborn gehalten. Anschließend konnten sie beobachten, wie er ausstieg und um ein Gebüsch lief, um seine Notdurft zu verrichten. Hierbei fiel er zweimal zu Boden, weshalb ihm die Zeugen zu Hilfe kamen. Aufgrund des starken Alkoholgeruchs, des noch laufenden Motors und dem Verdacht, dass der Fahrer weiterfahren möchte, verständigten sie umgehend die Polizei. Ein Alkoholtest bei dem 61 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Cloppenburg zeigte 2,22 Promille an. Er wurde vorläufig festgenommen und musste auf der Wache eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizeibeamten beschlagnahmten seinen Führerschein und befestigten eine Parkkralle an seinem Sattelzug. In dem eingeleiteten Strafverfahren muss sich der Mann jetzt strafrechtlich verantworten.

