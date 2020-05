Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Biebesheim (ots)

Am Donnerstag, den 14.05.20, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 18:00 Uhr, wurde in Biebesheim, Ludwigstraße, ein geparkter, silberfarbener, PKW beschädigt. Ein unbekannter Fzg.-Führer stieß, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren, gegen den geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro. Beim Verursacher dürfte es sich um ein rotfarbenes Fzg. handeln.

Hinweise unter Tel. 06258-93430 an die Polizeistation in Gernsheim.

