Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Gestohlene Pakete und eine kleine Cannabisplantage

Ermittlungen gegen 21-Jährigen und 25 Jahre alte Frau

Kelsterbach (ots)

Im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verdachts des Diebstahls von Paketen haben Ermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei am Mittwoch (13.05.) einen 21 Jahre alten Tatverdächtgen sowie seine 25-jährige Freundin festgenommen. Das Kommissariat 21/22 hatte über die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen des Kelsterbachers erwirkt. Er steht im Verdacht, im Rahmen seiner Tätigkeit bei einem Paketzulieferer zahlreiche Pakete mit Smartphones, Tablets und Laptops entwendet und das Stehlgut anschließend über Online-Verkaufsplattformen verkauft zu haben. Die Ermittler nahmen den 21-Jährigen am Mittwoch an seiner Arbeitsstelle fest. Bereits bei der Durchsuchung seines Wagens stellten die Fahnder Pakete sicher. Auch in der Wohnung des Festgenommenen in Kelsterbach stießen die Fahnder auf Smartphones, Laptops und weitere Pakete. Die Ermittlungen zu der Herkunft dieser Gegenstände dauern noch an. Neben dem vermeintlichen Diebesgut beschlagnahmten die Beamten im Anwesen auch eine professionelle, abgeerntete Cannabisplantage sowie Säcke mit den frisch abgeschnittenen Pflanzen. In diesem Zusammenhang wurde auch die 25-jährige Freundin des Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Beide müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten.

