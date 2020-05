Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Achtung, Abzocke! "Dachhaie" betrügen Hausbesitzerin /Polizei bittet um Hinweise und warnt vor Betrugsmasche

Münster (ots)

Eine betrügerische Bande hat am Mittwoch (12.5.) bei einer 81 Jahre alten Hausbesitzerin in Münster ihre angeblich "preiswerte" Dienstleistung feil geboten und mit dubiosen Reparaturarbeiten an einem Garagendach, mehrere Tausend Euro ergaunern können.

Gegen 13 Uhr hatten die fünf Kriminellen bei der älteren Dame geklingelt und sie zur Reparatur ihres vermeintlich beschädigten Garagenvordachs überredet. Für wenig Geld, so das Angebot der Täter, könne der Schaden schnell behoben werden. Nach Abschluss der dubiosen Arbeiten forderten die Unbekannten jedoch von der Dame einen horrenden Preis von 7000 Euro und gaben gleichzeitig vor, scheinbar großzügig, sich schon mit 5000 Euro zufrieden zu geben. Nach anschließenden Verhandlungen und der Einigung auf einen Preis von 2900 Euro Entlohnung, suchten die Fünf zügig das Weite. Dafür nutzen sie einen blauen Transporter.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K23) wegen des Verdachts des Betruges im Zusammenhang mit dem Phänomen der sogenannten "Dachhaie". Neben der Suche nach weiteren Zeugen oder Geschädigten, möchten die Beamten zudem den aktuellen Fall nutzen, um wiederholt und eindringlich vor unseriösen Geschäften an der Haustür zu warnen.

Die Beamten schließen nicht aus, dass die fünf Männer mit ihrem blauen Lieferwagen bereits im Vorfeld bei anderen Hausherren vorgesprochen und ihre zwielichtige Hilfe angeboten haben. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wo sind sie aufgetreten und haben ihre unseriösen Dienstleistungen angeboten? Wer hat für Leistungen am Dach überzogene Rechnungen bekommen, die bar bezahlt wurden?

Die Polizei nimmt unter der 06151/9690 alle Hinweise zu den sogenannten "Dachhaien" entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell