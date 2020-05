Polizeipräsidium Südhessen

Groß-Umstadt: Grauer Opel stößt mit weißen Mercedes zusammen

Unbekannter Fahrer stoppt Unfallbeteiligte und wird als Zeuge gesucht

Dieburg / Groß-Umstadt (ots)

Für den Fortgang von Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Unfall, der sich am Dienstag (12.5.), auf der B 45 / Ecke Groß-Umstädter-Straße ereignete, sucht die Polizei in Höchst Augenzeugen des Geschehens sowie den Fahrer eines weißen Lieferwagens, der als wichtiger Hinweisgeber in Frage kommt.

Nachdem die Fahrerin eines grauen Opels, gegen 13 Uhr, im Ampelbereich, mit einem nachfolgend wartenden, weißen Mercedes kollidierte, hatte sie ihre Fahrt unvermittelt fortgesetzt und konnte glücklicherweise von dem noch unbekannten Lieferwagenfahrer im Anschluss gestoppt werden. Jedoch setzte auch er sodann seine Fahrt fort, ohne seine Erreichbarkeiten zu hinterlassen. Weil er aber für die Rekonstruktion des Unfallhergangs als wichtiger Zeuge in Betracht kommt, wird sowohl er, als auch weitere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachten konnten, gebeten, sich bei der Polizei in Höchst zu melden. Unter der Rufnummer 06163/9410 , sind die Beamten zu erreichen.

