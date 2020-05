Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Gefahr durch ausgehobene Gully- und Schachtdeckel

Polizei sucht Zeugen

Rimbach (ots)

Durch herausgehobene Gully- und Schachtdeckel wurden in der Nacht zum Donnerstag (13. - 14.5.) gleiche mehrere Gefahrenstellen für Verkehrsteilnehmer in der Brunnengasse und Rathausstraße bereitet. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Mitarbeiter der Gemeinde Rimbach entdeckten am frühen Morgen die aus den Fassungen herausgehobenen Deckel, die im Nahbereich abgelegt waren. Die Gefahrenstellen konnten schnell durch das Einsetzen der Abdeckungen behoben werden.

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt indes die Polizei in Heppenheim. Nach ersten Erkenntnissen wurden am Donnerstagmorgen gegen 2.00 Uhr (14.5.) in den betreffenden Straßen mehrere junge Personen beobachtet. Ob diese Gruppe mit dem Vorfall zu tun hat oder nicht, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer Näheres zu der Personengruppe oder zu den Vorfällen sagen kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern (DEG) der Polizeistation Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

