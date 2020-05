Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 35-Jährige an Haltestelle bestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Eine 35 Jahre alte Frau aus Darmstadt ist am Mittwoch (13.5.) an einer Haltestelle auf dem Luisenplatz bestohlen worden. Gegen 18 Uhr hatte der noch unbekannte Täter offenbar einen kurzen Augenblick ausgenutzt und sich, innerhalb weniger Sekunden, das IPhone aus der Handtasche geschnappt. Die Tasche stand dabei, kurzzeitig unbeobachtet, im Wartehäuschen. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, sprach die Darmstädterin einen Mann an, der zu diesem Zeitpunkt alleine mit ihr in dem Wartehäuschen stand. Hierauf stieg dieser, auffallend schnell, so die Schilderung der Bestohlenen, in die Straßenbahn ein und verschwand.

Ob es sich bei dem Verdächtigen um den möglichen Täter handelt ist Gegenstand der Ermittlungen, die die EDC in Darmstadt übernommen hat. Der Mann soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein. Er hatte einen dicken Bauch und schwarzgrau-meliertes Haar. Seine Kleidung soll schwarz gewesen sein. Zudem führte er ein Fahrrad mit sich.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder der beschriebenen Person, nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

