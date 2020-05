Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streit in Bus eskaliert

Busfahrer mit Schlägen attackiert

Beschuldigter leistet heftigen Widerstand bei Festnahme und verletzt zwei Beamte leicht

Darmstadt (ots)

Ein Mann, dessen Identität bislang noch nicht abschließend geklärt ist, wird sich nach seiner Festnahme am Donnerstag (14.5.) unter anderem wegen des Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten müssen. Der noch Unbekannte sitzt seit dem frühen Morgen im Gewahrsam der Polizei.

Der Beschuldigte und sein 20-jähriger Begleiter aus Gießen, waren kurz vor 2 Uhr, in einen Linienbus am Schloss eingestiegen. Dort hatten sie sich, mutmaßlich aufgrund ihrer starken Alkoholisierung, auffallend aggressiv verhalten und zudem das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes verweigert. Nach Ansprache durch den Busfahrer, verbunden mit der Aufforderung sich ruhig zu verhalten, rastete der Beschuldigte völlig aus und ging auf den Fahrer los. Hierbei schlug er den 44-Jährigen mehrmals in das Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Glücklicherweise wurde die Attacke von Zeugen beobachtet, die folgerichtig reagierten und sofort die Polizei alarmierten.

Auch nach Eintreffen gleich mehrerer Streifen, ließ der Mann nicht von seinem Verhalten ab und leistete auch bei seiner Festnahme heftigsten Widerstand. Fortwährend trat, schlug und spuckte er nach den Beamten und verletzte dabei zwei Ordnungshüter leicht. Nachdem der außer Rand und Band Geratene schlussendlich überwältigt werden konnte, wurden er und sein Begleiter zur Wache gebracht.

Dort wurde Anzeige erstattet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Während sein Weggefährte nach Abschluss der Maßnahmen nach Hause entlassen wurde, kam der Beschuldigte ins Gewahrsam. Aktuell dauern die Ermittlungen zu seiner Identität sowie die Ursache seines Verhaltens weiter an.

In diesem Zusammenhang nimmt die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, sachdienliche Hinweise entgegen.

