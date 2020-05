Polizeipräsidium Südhessen

Nach dem Diebstahl eines Mountainbikes konnten Polizeikräfte am Mittwoch (13.05.) den mutmaßlichen Tatverdächtigen im Rahmen eines fingierten Kaufs vorläufig festnehmen. Am frühen Morgen hatte die 33-jährige Eigentümerin eines Mountainbikes der Marke Rockrider die Polizei in Rüsselsheim alarmiert. Auf einer Online-Verkaufsplattform hatte sie ihr Fahrrad entdeckt, welches dort zum Kauf angeboten wurde. Erst am Vortag hatte sie den Diebstahl im Konrad-Adenauer-Ring bei der Polizei angezeigt. Durch die Polizisten wurde daraufhin Kontakt zu dem Anbieter des Velos aufgenommen, Interesse vorgetäuscht und ein Übergabetermin in Nauheim vereinbart. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes nahmen die Polizeibeamten den tatverdächtigen 17-Jährigen schließlich vorläufig fest. Neben dem angebotenen Mountainbike stellten die Polizeikräfte auch ein weiteres Fahrrad der Marke "Bulls" sicher, welches durch den jugendlichen Rüsselsheimer ebenfalls online zum Verkauf angeboten wurde. Die Ermittlungen zu dessen Herkunft dauern derzeit noch an. Im Rahmen einer durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkten Wohnungsdurchsuchung stießen die Streifen zudem auf weiteres Beweismittel. Der Jugendliche muss sich jetzt in dem Verfahren strafrechtlich verantworten.

