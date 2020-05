Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Kriminelle haben es auf Bargeld abgesehen

Groß-Gerau (ots)

Mindestens drei Einbrüche in der Nacht zum Mittwoch (13.05.) gehen nach derzeitigem Stand auf das Konto von bislang noch unbekannten Tätern. Zwischen Dienstagabend (12.05.) und dem folgenden Morgen hatten es die Kriminellen auf zwei soziale Einrichtungen in der Schulstraße und Darmstädter Straße sowie auf eine Arztpraxis, die ebenfalls in der Darmstädter Straße befindet. In allen Fällen drangen die Täter durch aufgehebelte Fenster in das Innere der Anwesen ein. Hier erbeuteten sie bei der Suche nach Wertgegenständen nach derzeitigen Erkenntnissen über 2.000 Euro Bargeld. Mit dem Diebesgut suchten die die Unbekannten anschließend das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in den drei Fällen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Polizisten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

