Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: 45-jähriger Autofahrer stirbt im brennenden Wagen

Mörlenbach (ots)

Auf der Landesstraße 3120 starb am Mittwoch (13.5.) ein 45 Jahre alter Autofahrer aus Wald-Michelbach, nachdem sein Wagen Feuer fing. Nach ersten Erkenntnissen prallte das Auto gegen 13.30 Uhr abseits der Fahrbahn, zwischen Mörlenbach und Bonsweiher, gegen einen Baum. Das Auto ging in Flammen auf und der Fahrer, der alleine in Richtung Bonsweiher unterwegs war, konnte nicht mehr aus dem brennenden Mercedes A-Klasse gerettet werden. Für die Klärung, warum es zu dem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen ist, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt zusätzlich einen Gutachter beauftragt. Die Unfallstelle auf der Landesstraße 3120 war für ca. 4 Stunden voll gesperrt.

