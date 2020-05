Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Randalierende Frau ruft Polizei auf den Plan

Heppenheim (ots)

Eine randalierende Frau hat am Mittwochnachmittag (13.05.) die Polizei auf den Plan gerufen und für einen Einsatz im Bereich der Lessingstraße gesorgt. Gegen 14.40 Uhr hatte sich die Betreuerin einer Wohngruppe über Notruf an die Polizei gewandt und mitgeteilt, dass die 56-Jährige ausgerastet sei und eine andere Bewohnerin geschlagen habe. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen bedrohte sie die Beamten mit einem langen Spieß. Mit Unterstützung weiterer Polizisten und einem Diensthund konnte die 56 Jahre alte Frau schließlich überwältigt und festgenommen werden. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde sie im Anschluss in eine Klinik eingewiesen.

