Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Kanister illegal entsorgt

Wer hat Hinweise?

Bischofsheim (ots)

Mehrere Kanister mit gefährlichen Stoffen haben Unbekannte auf einem Parkplatz in Bischofsheim entsorgt. Am Dienstagabend (12.05.) verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete mehrere Ölkanister auf einem Parkplatz im Bereich der Bahnhofstraße. Vor Ort konnte eine Streife gegen 20.45 Uhr Plastik- und Metallkanister auffinden, die teilweise entleert waren. Einige Behältnisse waren jedoch noch mit unter anderem umweltschädlichen und brennbaren Stoffen wie Öl, Propanol oder Waschmitteln gefüllt. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum 7. Mai zurück. Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzen.

