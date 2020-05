Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Eindringling flüchtet auf orangefarbenem Damenrad

Groß-Gerau (ots)

Ein bislang noch unbekannter Einbrecher wurde am Dienstagmittag (12.05.) von Zeugen auf frischer Tat ertappt und flüchtete auf einem orangefarbenen Damenrad. Nach ersten Erkenntnissen drang der bislang noch unbekannte Täter gegen 13 Uhr durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Prager Straße ein. Hier hatte er es auf das Portemonnaie der Bewohnerin mit rund 100 Euro abgesehen, die ihn im Flur überraschte. Mit seiner Beute ergriff der Kriminelle anschließend die Flucht. Mit dem Rad fuhr er in Richtung Fasanerie davon. Er war zwischen 14 und 20 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatte laut Zeugenaussagen einen westeuropäischen Phänotyp. Seine Gestalt wird als hager beschrieben, bekleidet war er mit einer Jeans, einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Basecap. Die Ermittler der Polizei in Groß-Gerau haben Strafanzeige erstattet und hoffen auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wem ist der Beschriebene ebenfalls aufgefallen und wer kann ihn näher beschreiben? Die Polizisten sind unter der Rufnummer 06152/175-0 zu erreichen.

