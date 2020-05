Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Reifen vom Mitsubishi Colt zerstochen

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Reichelsheim (ots)

Der Polizei in Erbach wurde online angezeigt, dass an der Fahrerseite eines Mitsubishi Colts der Hinterreifen zerstochen worden ist. Das beschädigte Auto stand zwischen dem 26. April, 18 Uhr und 27. April, 10 Uhr an der Ecke Bismarckstraße/ Rodensteiner Straße. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sind aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind oder die tatrelevante Hinweise geben können.

Die Polizeistation Erbach ist unter der Rufnummer 06062 / 9530 zu erreichen.

Polizeipräsidium Südhessen

Christiane Hansmann

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen