Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (12.05.) zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Tiergartenstraße in Heppenheim ein weißer Fiat Tourneo beschädigt. Der PKW wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand durch ein ein- bzw. ausparkendes Fahrzeug am linken Außenspiegel touchiert. Die Schadenshöhe beträgt ca. 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Rau, PHK



Telefon: 06206 / 9440-0

