Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Riedstadt-Wolfskehlen (ots)

Am Dienstag, 12.05.2020, zwischen 13.15 Uhr und 13.40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Tiguan, der in Riedstadt-Wolfskehlen, Lise-Meitner-Straße 10, der vor einem Textileinzelhändler abgestellt war. Etwa 700 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Tür beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

