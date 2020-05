Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt

Lampertheim

A67: Mit 1,95 Promille über die Autobahn

Polizeistreife stoppt betrunkenen Lastwagenfahrer

Pfungstadt / Lampertheim (ots)

Stark alkoholisiert war ein 56-jähriger Lastwagenfahrer, den Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Dienstag (12.05.) aus dem Verkehr zogen. Der Mann aus Viernheim war mit seinem Gespann, auf dem er Heizöl geladen hatte, auf der Autobahn 67 von Darmstadt in Richtung Mannheim unterwegs. Bereits bei Pfungstadt fiel er gegen 11.30 Uhr anderen Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auf. Er fuhr in Schlangenlinien und Überholen trotz Überholverbot. Eine Polizeistreife konnten den beschriebenen Brummi schließlich einholen und auf einem Parkplatz bei Lampertheim einer Kontrolle unterziehen. Bereits beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zeigte sich, dass der 56 Jahre alte Fahrer alles andere als fahrtüchtig war. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten, das Ergebnis lautete 1,95 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme mit auf die Wache gebracht. Hier stellten Beamten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein, in dem er sich strafrechtlich verantworten muss.

