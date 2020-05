Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Schwarzer Opel Astra (DA-SM 107) gestohlen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (10.-11.5.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf einen schwarzen Opel Astra im Randweg abgesehen. Am Montagabend, gegen 23 Uhr, bemerkten die Besitzer den Diebstahl des Autos und verständigten die Polizei. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA-SM 107 angebracht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06157/95090, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell