Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Weiterstadt: BAB 5 Vollsperrung nach Auffahrunfall

Weiterstadt (ots)

Gemarkung Weiterstadt, BAB 5 - In den frühen Abendstunden des Montags fuhr ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Offenbach mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und prallte auf das Heck eines Klein-Lkw mit einem 54-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Wetterau. Durch den Aufprall geriet der Transporter außer Kontrolle, überschlug sich und blieb schließlich auf der Seite liegen. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die 4-spurige Autobahn in Richtung Frankfurt für die Dauer von 3 Stunden teilweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

